FDA рекомендує не застосовувати фторхінолони у терапії легких інфекційних хвороб

Дана міра направлена на скорочення споживання даних препаратів пацієнтами з легкими інфекційними захворюваннями, йдеться на сайті FDA.

Читайте такожЛюди неправильно вживають антибіотики - ВООЗ«Фторхінолони мають свої переваги та ризики, які повинні оцінюватися вкрай уважно. Важливо, щоб і лікарі, і пацієнти були попереджені про ризики застосування даних препаратів та про їх користь. Це необхідно для прийняття поінформованого рішення про їх використання», - заявив директор департаменту антимікробних препаратів FDA Едвард Кокс (Edward Cox).

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У 2008 році FDA затвердила розміщення на упаковках фторхінолонів попередження про можливе підвищення ризику розвитку тендинітів (запалення тканини сухожилля). Зараз регулятор прийняв рішення про розміщення на етикетці інформації про ризик розвитку тривалих і навіть постійних важких побічних ефектів, пов'язаних з сухожиллям, м'язами, суглобами і центральною нервовою системою.

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В FDA підкреслюють, що ризики застосування фторхінолонів у терапії гострих синуситів, бронхітів і неускладнених інфекцій сечових шляхів найчастіше переважують їх потенційну користь. При цьому в терапії сибірки, чуми, бактеріальної пневмонії користь від використання фторхінолонів беззаперечна.