Депресія є спадковою хворобою - вчені

Усього їм вдалося проаналізувати дані про геноми понад 300 тисяч людей, які були зібрані біотехнологічною компанією 23andMe, що надає клієнтам послуги з секвенування геному та виявлення схильності до різних захворювань, пише Медпортал. Депресія була діагностована у понад 75 тисяч осіб.

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Автори об'єднали ці дані з результатами менш масштабного дослідження, в якому вивчалися геноми 9200 пацієнтів, у яких була виявлена депресія, і 9500 здорових добровольців, які входили до контрольної групи. Вони змогли ідентифікувати 15 ділянок ДНК, асоційованих з депресією, деякі з яких порушували гени, що беруть участь у розвитку головного мозку.

Рой Перліс (Roy Perlis) і його колеги пояснюють, що виявлення генетичних причин розвитку депресії може в корені змінити підхід до терапії цього захворювання. Зараз для лікування депресії використовуються методи, що з'явилися кілька десятиліть тому. Вивчення генетичної складової, що збільшує ризик виникнення депресії, дозволить зрозуміти, чому виникає захворювання, а також зробить можливим розробити більш ефективні підходи до лікування.

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Не так давно дослідники з Університету Вандербільта виявили взаємозв'язок між окремими генами, успадкованими нами від неандертальців, і схильністю до різних захворювань. Серед них були і гени, асоційовані з депресією, а також розвитком нікотиновою залежністю.