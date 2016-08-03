Здорові лікарі можуть поширювати інфекцію - дослідження

Це з'ясував спеціаліст з обчислювальної біології Самюел Скарпіно (Samuel Scarpino), який займається створенням епідеміологічних моделей. Стаття вченого опублікована в журналі Nature Physics, пише Лента.ру.

Під час епідемій для лікарів і вчителів, які контактують з великою кількістю інших людей, існує підвищений ризик заразитися. Як правило, здорові працівники заміщають хворих, проте, на думку вчених, це сприяє ще більшому поширенню інфекцій. У своїй новій роботі Скарпіно уточнив наявні епідеміологічні моделі, які до цього не враховували практику заміни персоналу.

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У співпраці з іншими фахівцями він вивчив дані щодо епідемій грипу і лихоманки Денге. Вони лягли в основу мережевої моделі поширення інфекції, яка продемонструвала, що заміна хворих працівників на здорових призводить до розростання спалаху грипу, але не лихоманки Денге, носіями якої є комарі. Автор сподівається, що отримані результати будуть використані в майбутніх епідеміологічних дослідженнях.