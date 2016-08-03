В Ізраїлі 60-річна жінка народила первістка

Дівчинка вагою 2,2 кг з'явилася на світ шляхом кесаревого розтину. Операція тривала близько години, повідомляють Новини Ізраїлю. Рішення про операцію було прийнято через прееклампсію, яка загрожувала матері і дитини.

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У бригаду лікарів, що оперували породіллю входили два гінеколога, двоє педіатрів, акушерка і медичні сестри. Під час операції лікарі також видалили новоутворення у матці жінки.