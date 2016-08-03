У льодах Антарктики знайшли небезпечний для людини нейротоксин

Університет Мельбурна виявив потенційний нейротоксин (токсин, що вражає нервову тканину) - метилртуть - в льодах Антарктики. Разом із ртутними сполуками були виявлені бактерії. І, можливо, ці два факти пов'язані, пише Meddaily.ru з посиланням на ABC News. Ртуть - одна з основних забруднюючих речовин. І воно може перетворюватися в небезпечний нейротоксин. До речі, ртуть здатна накопичуватися в тілі риб, а звідти потрапляти в харчовий ланцюг людини.

Читайте такожРтуть в морепродуктах провокує розвиток автоімунних захворюваньВідомо: до природних джерел ртуті належать виверження вулканів, лісові пожежі, промислові викиди. В атмосфері ртуть може переміщатися на величезні відстані. Там вона залишається терміном до року. Тому в теорії ртуть з північної півкулі здатна переміститися в південну, осівши там.

Читайте такожВагітним рекомендують вживати рибу не частіше 3-х разів на тижденьАле тепер фахівці пов'язують формування ртутної сполуки (особливо токсичної метилртуті) з активністю морських бактерій типу Nitrospina. Метилртуть вбудовується в жирні кислоти та ліпіди - це швидкий спосіб проникнення в нервову тканину і риб, і птахів, і людини. Сполука особливо небезпечна для плоду і маленьких дітей, оскільки вона здатна обмежувати розвиток мозку.