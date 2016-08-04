Австралійка у 63 роки народила першу дитину

10:07, 04 серпня 2016
Зарубіжні новини
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Жінка з австралійського регіону Тасманія у 63 роки вперше стала матір'ю, батьку дитини - 78 років.

REUTERS

Як передає ВВС, немовля народилося на терміні 34 тижнів за допомогою кесаревого розтину.

Завагітніти жінці вдалося після багаторічних спроб провести штучне запліднення донорськими яйцеклітинами. Остання така спроба виявилася успішною. Імена батьків і новонародженої дівчинки не розголошуються.

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Попередній австралійський рекорд шість років утримувала 60-річна мати, а світовий - належить жительці Румунії на ім'я Адріана. У 2005 році вона народила у віці 66 років.

Медики піддали новоспечених батьків жорсткій критиці. Голова Австралійської медичної асоціації Майкл Геннон назвав їх рішення завести дитину божевільним, неправильним і егоїстичним. За його словами, людське тіло "не створено для того, щоб мати дітей у 60 років".

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