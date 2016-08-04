Вчені розробили мікрочип, що замінить лікарські препарати у терапії складних хвороб

Вона працюватиме над створенням і розробкою мініатюрних імплантованих електронних пристроїв, з допомогою яких можна впливати на процес передачі нервових імпульсів і модифікувати їх, пише Медпортал з посиланням на REUTERS.

З допомогою таких пристроїв можна буде впоратися з різними хронічними захворюваннями, наприклад, з астмою, артритом або діабетом, вважають розробники.

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Перші мікроімплантовані біоелектричні пристрої будуть встановлені пацієнтам вже через сім років. Кріс Фамм (Kris Famm), глава Galvani Bioelectronics, пояснює, що біочіпи вже успішно випробували на тваринах. Отримані результати свідчать про те, що вони зможуть допомогти і людям.

Розробники вважають, що створювані ними пристрої стануть альтернативою лікарським препаратам – пацієнтам потрібно просто встановити біочіп, а регулярний прийом ліків більше не потрібен. Завдяки застосуванню нанотехнологій, мініатюрний пристрій буде дійсно мініатюрним: його розміри будуть порівнянні з розмірами рисового зернятка, а потім для його встановлення не потрібна складна операція.

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Ідея, реалізована Galvani Bioelectronics не нова – вже активно використовуються кардіостимулятори, пристрої для глибокої стимуляції головного мозку, що застосовуються для лікування депресії і хвороби Паркінсона, також імплантуються прилади, розроблені для людей з ожирінням, які допомагають контролювати апетит. Настільки маленькі пристрої передбачається використовувати вперше.