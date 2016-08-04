Дослідники з В'єтнаму розробили тест, що виявляє бактеріальну інфекцію за 5 хвилин

Це дозволить своєчасно виписати необхідні антибіотики, а в тому випадку, якщо збудником виявиться не бактерія, відмовитися від їх призначення, пише Медпортал.

Подібні розробки дуже важливі у зв'язку з широким розповсюдженням бактеріальних штамів, що мають резистентність до антибіотиків. Штами, які стійкі до всіх існуючих антибіотиків, вже були виявлені практично у всіх куточках земної кулі, а «супергонорея», яку не долають традиційні лікарські схеми, зустрічається все частіше. Тест дозволить призначати антибіотики лише в тому випадку, якщо вони дійсно потрібні.

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Тест заснований на визначенні концентрації в крові С-реактивного білка, що є біомаркером, що вказує на розвиток бактеріальної інфекції. Низький рівень білка свідчить про вірусну природу інфекції, не вимагає призначення антибіотиків.

Автори перевіряють ефективність своєї розробки в 10 медичних центрах: вже показано, що частота призначення антибіотиків в них скоротилася, що свідчить про те, що тест справді працює. Подібні дослідження вже були проведені в Європі, але лише тепер тест був випробуваний і на дітях.

Подібна розробка – далеко не перший винахід, призначений для раннього виявлення інфекцій бактеріальної природи. Вже було запропоновано тести, що аналізують рівень експресії генів організму-господаря – виявилося, що він змінюється залежно від того, якими бактеріями зумовлена інфекція.