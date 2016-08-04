Вживання алкоголю впливає на рівень імунітету - дослідження

Виявляється, у любителів випити зменшується рівень оксиду азоту. який видихається, він незамінний у боротьбі з різними патогенами, пише Здоров'я.

Оксид азоту (ОА) являє собою безбарвний газ, що виробляється організмом під час дихання. Він викликає загибель багатьох вірусів, бактерій, грибів і найпростіших. При зниженні рівня ОА порушується захисна система людини, знижується імунітет. Погіршення синтезу ОА може бути обумовлено зловживанням алкогольних напоїв.

Читайте такожАлкоголь визнали безпосередньою причиною раку

За результатами нового масштабного дослідження, в яке були включені дані по 12 тисячам дорослих, у людей, які зловживають алкоголем, рівень ОА був значно нижчий, ніж у тих, хто утримувався від алкоголю.