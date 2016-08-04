У США стартували клінічні дослідження вакцини проти вірусу Зіка

У рамцях КД I-ї фази буде оцінюватися безпека вакцини та її здатність викликати імунну відповідь у здорових добровольців, пише Ремедіум.

Читайте такожЯк уберегтися від зараження небезпечними інфекціями в Бразилії: рекомендації інфекціоністаУ клінічних дослідженнях візьмуть участь 80 волонтерів у віці 18-35 років. Добровольці будуть рандомізовані в 4 групи: всім учасникам препарат буде введено в перший день КД, далі половина з них пройде ревакцинацію через 8 або 12 тижнів, а другий половині добровольців препарат буде введено ще два рази (на 4 та 8 тижні або на 4 і 20 тижня КД). Контроль ефективності вакцини буде здійснюватися протягом 18 місяців.

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Попередні результати клінічних досліджень I-ї фази очікуються до кінця 2016 року. У разі успішного завершення першої фази, II-а фаза буде запущена на початку 2017 року в регіонах, де спостерігається поширення вірусу Зіку.

Експериментальна генна вакцина проти вірусу Зіка була створена в Дослідницькому центрі вакцин NІAІ. Дана вакцина не містить інфекційного матеріалу.

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Минулого місяця компанії Inovio і GeneOne Life Science повідомили про отримання дозволу на проведення клінічних досліджень першої вакцини проти вірусу Зіку. У доклінічних дослідженнях експериментальної вакцини GLS-5700 було показано, що її застосування викликає стійкий імунну відповідь у різних лабораторних тварин. На підставі отриманих результатів було зроблено висновок про перспективність вакцини в боротьбі з поширенням вірусу Зіку.