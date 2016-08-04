Pfizer вкладе $ 645 млн у розвиток генних методів терапії

Загальна сума операції оцінюється в 645 млн доларів, пише Ремедіум з посиланням на The Wall Street Journal.

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Згідно з досягнутими домовленостями, авансовий платіж Pfizer складе 150 млн доларів, надалі акціонери Bamboo Therapeutics можуть отримати ще 485 млн. У першому кварталі цього року Pfizer викупила 22% акцій Bamboo Therapeutics за 43 млн доларів.

Bamboo Therapeutics займається розробкою нових методів генної терапії орфанних захворювань центральної нервової системи і м'язових дистрофій.