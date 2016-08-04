Pfizer вкладе $ 645 млн у розвиток генних методів терапії
14:10, 04 серпня 2016Зарубіжні новини
132
Компанія Pfizer домовилася про придбання розробника нових методів генної терапії Bamboo Therapeutics.
У першому кварталі цього року Pfizer викупила 22% акцій Bamboo Therapeutics за $43 млн / ru-trade.info
Загальна сума операції оцінюється в 645 млн доларів, пише Ремедіум з посиланням на The Wall Street Journal.
Читайте такожНове в медицині: нанороботи будуть доставляти ліки кровоносними судинами
Згідно з досягнутими домовленостями, авансовий платіж Pfizer складе 150 млн доларів, надалі акціонери Bamboo Therapeutics можуть отримати ще 485 млн. У першому кварталі цього року Pfizer викупила 22% акцій Bamboo Therapeutics за 43 млн доларів.
Bamboo Therapeutics займається розробкою нових методів генної терапії орфанних захворювань центральної нервової системи і м'язових дистрофій.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter