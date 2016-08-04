Вакцинація від грипу "не працює" в організмі огрядних людей - вчені

Вакцинація працює не на всіх, з'ясували вчені. Виявляється, її ефективність безпосередньо залежить від ваги щепленої людини. Як передає Meddaily.ru з посиланням на "PRO Здоров'я", у осіб з ожирінням вона знижена.

За словами вчених з Дитячого дослідницького госпіталю Святого Юди, ожиріння порушує роботу природних імунних функцій організму і ускладнює лікування вірусу. Саме тому щеплення проти грипу може виявитися марним для осіб із зайвою вагою.

Це довели експерименти з тваринами. Чим більше було розвинене ожиріння у мишей, тим частіше вони піддавалися зараженню грипом, незважаючи на щеплення. Більш того, вірус сильніше вкорінювався в організмі здорових тварин.

Читайте такожНа грип та ГРВІ в Україні перехворіло майже 15 % населенняПри цьому, згідно зі статистикою, огрядні люди частіше опиняються в лікарнях і частіше вмирають через інфекції грипу. Ймовірно, що пацієнти з ожирінням повинні отримувати спеціальні вакцини з підвищеним дозуванням активних компонентів і з адьювантами - сполуками, що підсилюють імунну відповідь.