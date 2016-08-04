Видалення запалених мигдаликів і апендикса підвищує шанси зачати дитину

У жінок, які перенесли одну із цих операцій або обидві, підвищується ймовірність завагітніти. Це виявили дослідники з Університету Данді і Університетського коледжу Лондона. Вчені проаналізували дані 54675 жінок, які перенесли операцію з видалення апендикса, 112607 представниць прекрасної статі, яким видалили мигдалини, 10340 жінок, яким робили обидві операції, і 355244 учасниць, яким операції не робили.

Читайте такожГоріхи пригнічують запальні процеси в організмі - вченіФахівці виявили: вдалося завагітніти 54,4% жінок з віддаленим апендиксом, 53,4% з видаленими мигдаликами, 59,7% учасниць, які перенесли обидві операції, і всього 43,7% з контрольної групи, пише Мeddaily.ru з посиланням на UPI.com. Так, у жінок, яким зробили обидві операції, фертильність виявилася вище всього.

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