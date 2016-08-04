Вчені встановили, як відновити рухові функції після ушкодження мозку

Мозкова тканина страждає внаслідок інсульту, черепно-мозкової травми (ЧМТ) або при нейродегенеративних захворюваннях. Якщо уражена рухова кора головного мозку, людині стає важко контролювати свої рухи. Співробітники Медичної школи Бостонського університету виявили, що нуклеозид інозин, що виділяється клітинами при метаболічному стресі, може відновити руховий контроль після ЧМТ (черепно-мозкової травми).

Читайте такожЕлектрична стимуляція мозку покращує робочу пам'ять людини - дослідженняРаніше вчені провели дослідження на гризунах. У новому дослідженні брали участь 8 макак-резус у віці від 5 до 10 років (еквівалентно 15-30 років у людей), передає Мeddaily.ru з посиланням на Eurek Alert. Фахівці обстежували тварин, у тому числі оцінили їх дрібну моторику. Всім мавпам на початку дослідження зробили МРТ. Аномалій головного мозку у тварин не виявили.

Читайте такожАспірин ефективний при вторинній профілактиці інсульту Опісля піддослідні тварини отримали травми мозку в ділянках, які контролюють провідну лапу. Потім 4 макак лікували інозином, а інші отримували плацебо. Через 14 тижнів дослідники знову оцінили моторні функції мавп. Відновлення відбулося в обох групах. Однак 3 з 4 мавп, які лікувалися інозином, змогли захоплювати предмети так само, як до травми. А тварини, які отримували плацебо, використовували компенсаторне щипкове захоплення замість звичайного.