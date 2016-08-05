Медики не рекомендують вагітним відвідувати Флориду через вірус Зіка
09:29, 05 серпня 2016Зарубіжні новини
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Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю опублікувало попередження для вагітних та тих жінок, які планують найближчим часом завагітніти, утриматися від відвідування графств Майамі-Дейд і Вінвуд у штаті Флорида, США.
REUTERS
Попередження прозвучало після того, як в останні дні в цих районах були зафіксовані випадки зараження людей вірусом Зіку, пишуть Новини Ізраїлю.
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Вірус, що призводить до народження дітей з мікроцефалією, переносять комарі роду Aedes. Дослідники також підозрюють, що вірус передається статевим шляхом. Вакцина від вірусу поки не розроблена. Засобом профілактики служить знищення комарів-переносників захворювання.
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Жінкам, котрі побували районах поширення вірусу, не рекомендується вагітніти протягом 8 тижнів.
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