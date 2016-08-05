Вчені з США створили мікродатчики, які можна імплантувати в нервові волокна

Інженери з Каліфорнійського університету в Берклі (University of California, Berkeley) створили перші в світі бездротові мікродатчики, які можна імплантувати у внутрішньом'язову тканину і нервові волокна, пише Медпортал. Можливо, в майбутньому це призведе до того, що пристрої, подібні до фітнес-браслетів, зможуть моніторити стан м'язів, нервів і цілих органів зсередини в режимі реального часу. Крім того, «нейронний пил» можна використовувати для стимуляції нервів і м'язів, що робить можливим створення «електропрепаратів», які будуть лікувати, наприклад, епілепсію, або активувати імунну систему для боротьби із запаленням.

«Нейронний пил» складається з невеликих елементів, які дослідникам вдалося зменшити до куба зі стороною в 1 мм — приблизно з велику піщинку. Кожен з елементів містить п'єзоелектричний кристал, який під впливом ультразвуку генерує струм, що живить транзистор. Останній, в свою чергу, тісно контактує з нервами або м'язовими волокнами. Наукова група використовувала саме ультразвук, так як він може проникати скрізь, по всьому тілу, на відміну від радіохвиль.

Один з двох керівників дослідження, Мішель Махарбиц (Michel Maharbiz), розповів, що раніше у вчених не було можливості вести вимірювання всередині тіла, так як не було достатньо маленьких для цього датчиків. Тепер, за його словами, можна помістити пристрій куди завгодно — у м'язи, у шлунково-кишковий тракт, нерви — і зчитувати дані. Датчики першого покоління колеги професора Махарбица покрили епоксидкою, їх розмір досягав 3 мм. В майбутньому інженери планують використовувати для «нейронного пилу» біосумісні матеріали, які дозволять пацієнтам не згадувати про датчики в організмі за 10 років і більше.

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Зараз пристрій поки ще занадто великий, щоб можна було імплантувати його в мозок, однак після клінічних випробувань, за словами дослідників, «нейронний пил» зможе замінити електроди. Наступна мета наукової групи — зменшити датчики до 50 мікрон. Тоді їх можна буде імплантувати безпосередньо в мозок. Ще один напрямок роботи вчених — це модифікація виробів таким чином, щоб вони могли фіксувати не тільки електричні сигнали, але і рівень гормонів та кисню.