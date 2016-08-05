Імунізація жінок проти ВПЛ знижує ризик інфікування і серед чоловіків - дослідження

Автори роботи, опублікованої в журналі The Lancet, зазначили, що згідно з отриманими даними, програми імунізації проти папіломавірусу людини (ВПЛ) сприяють появі колективного імунітету проти вірусу, пише Ремедіум.

Вчені виявили, що з 2004 по 2015 рік в Австралії різко скоротилася частота виявлення штамів ВПЛ, пов'язаних з раком, у молодих чоловіків. Так, у 2004 році вірус виявлявся у 20%, тоді як до 2015 року цей показник впав до 3%. Автори підкреслюють, чоловіки, які брали участь в дослідженні не були вакциновані.

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В Австралії програма вакцинації дівчаток шкільного віку проти ВПЛ була введена в 2007 року, а рішення про необхідність імунізації хлопчиків лише в 2013 році.

В даний час відомо про приблизно 100 штамів ВПЛ, деякі з яких є причиною розвитку злоякісних пухлин.