Вчені виявили ген "материнського прокляття"

Подібне явище називається «материнським прокляттям», і воно вперше спостерігалося в експериментальних умовах. Результати дослідження вчених опубліковані в журналі eLife, пише Лента.ру.

Експеримент, метою якого було виявлення мутацій в мітохондріях плодової мухи та визначення їх впливу, тривав більше чотирьох років. В ході дослідження біологи визначали життєздатність і плодючість чоловічого потомства.

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Вчені створили 18 ліній дрозофіли, кожна з яких спочатку складалася з 300 самок і 100 самців.

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Біологи виявили точкову мутацію в мітохондріальному геномі однієї з ліній. Ген, у якому вона відбулася, кодує цитохром с-оксидазу.

Незважаючи на те, що в білку замінюється лише одна амінокислота, мутація надавала негативного впливу на вироблення сперми і рухливість сперматозоїдів у самців. При цьому на самок вона ніяк не впливала.

На думку дослідників, зміни в геномі мітохондрій можуть бути відповідальні за невиліковне безпліддя у чоловіків. Саме «материнське прокляття» у ході дослідження вперше спостерігалося в експериментальних умовах. Приклади негативного впливу мітохондріальних генів на самців були відомі й раніше, однак доказів відсутності впливу на самок не було.

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Мітохондрії, відповідно до загальноприйнятої теорії, спочатку були бактеріями, які розвинули здатність знешкоджувати токсичні молекули кисню і використовувати їх для отримання енергії. Пізніше вони стали органеллами еукаріотичної клітини, яка таким чином отримала подвійний геном — один знаходиться в ядрі, а інший в мітохондріях. При цьому мітохондріальні гени успадковуються тільки від матерів. Якщо мутації в них є шкідливими виключно для самців, то вони виявляються несприйнятливими до природного відбору.