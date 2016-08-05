Новий препарат проти гепатиту схвалений в ЄС

Препарат вийде на ринок під торговим найменуванням Zepatier, пише Remedium.

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За рішенням Європейської комісії, лікарський засіб може застосовуватися як монотерапія або у комбінації з рибавірином для лікування дорослих пацієнтів.

У клінічних дослідженнях було показано, що комбіноване ЛЗ на основі гразопревіру (grazoprevir) та ілбасвіру (elbasvir) дозволяє у 96% пацієнтів з вірусним гепатитом с (ВСГ) генотипу 1b досягти стійкої вірусологічної відповіді через 12 тижнів після завершення лікування. Серед пацієнтів з хронічним генотипу ВГС 1a даний показник склав 93% і 95% при монотерапії новим препаратом і в комбінації з рибавірином, відповідно.

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Компанія MSD має намір запустити продажі Zepatier в ЄС в кінці 2016 року або на початку 2017-го. На початку цього року лікарський засіб було зареєстровано на території США. Тоді Reuters повідомили, що очікувана ціна нового противогепатиного ЛЗ складе 54 тис. доларів за 12-тижневий курс.