Генетики виявили тисячу факторів, що ведуть до алкоголізму

Група американських генетиків з Індіанського університету і Університету Пердью виявила близько тисячі генів, що посилюють тягу до алкоголю. Деякі з них регулюють активність інших ділянок ДНК, які, в свою чергу, безпосередньо впливають на функції мозку і зумовлюють згубну пристрасть людини. Стаття опублікована в журналі PLOS Genetics, повідомляє Лента.ру.

В експериментах були використані дві групи щурів, при цьому тварини однієї з них були схильні до надмірного вживання спиртного. Гризуни з другої групи відкидали алкоголь. Таким чином, вчені мали тваринну модель людського алкоголізму, що дозволило уникнути проблем, пов'язаних з тим, що пристрасть до спиртного у людини сильно варіюється і залежить також від соціальних факторів.

Повне дослідження геному щурів з двох груп дозволило виявити ключові ділянки ДНК, які асоціюються з алкоголізмом. Ці ділянки, як з'ясувалося, знаходяться всередині або в межах 930 генів.

Читайте такожАлкоголь - поганий антидепресант, заявляють вченіЗа словами вчених, ефект від кожної виявленої ділянки ДНК на кількість вживаного алкоголю невеликий, однак разом вони утворюють потужний генетичний фактор. Незважаючи на те, що не існує одного певного гена, який міг би впливати на схильність до алкоголізму, дослідники змогли виявити механізми, вплив на які може допомогти позбавити людину від згубної пристрасті. Наприклад, деякі з генів впливають на здатність мозку утворювати нейронні зв'язки, пов'язані з новими видами діяльності або факторами навколишнього середовища. Інші визначають активність нервової та імунної систем у відповідь на стрес.

Дослідники в майбутньому планують оцінити активність виявлених генів у людей, які страждають алкоголізмом.