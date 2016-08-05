Конструктори створили годинники для незрячих, які допоможуть "відчути" час

У Росії створили спеціальні годинники, призначені для сліпих і слабкозрячих людей. Вони називаються Feel Your Time (Відчуй Свій Час) і вони дійсно дають можливість своїм власникам «відчути», котра година – люди, які носять годинник, відчувають вібрації тактильних стрілок, визначаючи таким чином час, повідомляє Медпортал.

Користуватися годинником досить просто. Щоб відчути вібрації, потрібно провести пальцем по годиннику – він завібрує в тих місцях, де знаходяться цифри, що визначають години і хвилини. За хвилинну стрілку відповідає подвійна вібрація, а за годинну – одноразова. У тому випадку, якщо обидві стрілки вказують на одну і ту ж поділку – в цьому місці буде відчуватися потрійна вібрація.

Годинник призначений не тільки для слабкозорих людей, але і для тих, чий зір в повному порядку. Творець годинника, проект forblind.org, пояснює, що це ще і стильний аксесуар, який стане в нагоді кожному. Годинники виготовлені із сталі і здатні пропрацювати близько півроку на одному заряді акумулятора.

Читайте такожУ кожної людини - суто свій біологічний "годинник"«Годинник FYT-1.0 став утіленням двох моїх бажань. Кілька років тому я мріяв про створення обладнання для незрячих і про створення незвичайних годинників. Реалізувавши кілька проектів для людей з обмеженими можливостями, я почав працювати над годинником для незрячих. Архітектор Надія Решетова продумала дизайн з урахуванням візуальних і тактильних відчуттів і законів ергономіки», — пояснив керівник проекту Віталій Муніров.

Гроші на доопрацювання прототипу і виробництво перших образів було вирішено зібрати за допомогою краудфандінгу. Зараз творці тактильних годинників запустили кампанію зі збору коштів.