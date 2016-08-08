Вчені прогнозують зникнення вірусу гепатиту С

Вчені з університету Брауна напророкували майже повне зникнення гепатиту С в штаті Род-Айленд у США до 2030 року. Причиною цього дослідники називають зростання кількості мешканців, які проходять щорічний курс лікування. При цьому кількість випадків захворювання зменшиться на 90 відсотків, а смертей від дисфункції печінки — на 70 відсотків. Дослідження опубліковане в журналі Epidemiology & Infection, пише Лента.ру

Медики побудували модель, щоб передбачити, як розвиток медицини і поширення сучасних методів лікування впливає на захворюваність на гепатит. Для цього вони використовували дані щодо зростання кількості інфікованих з 1950 року, поширення різних штамів вірусу гепатиту С, а також смертності хворих. Потім учені використовували модель для аналізу різних сценаріїв.

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У першому сценарії лікування обмежується 215 пацієнтами в рік з фіброзом печінки у третій стадії або гірше. Згідно з другим сценарієм, медична допомога буде надана 430 хворим два рази в рік, а також людям з другою стадією фіброзу. У третьому випадку подвійному лікуванню піддадуть 430 пацієнтів незалежно від стадії захворювання. Сценарій ліквідації гепатиту передбачав заходи, які необхідні для зменшення поширення інфекції до 2030 року на 90 відсотків. Виявилося, що для цього необхідно забезпечити медичною допомогою дві тисячі осіб щороку.

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Вчені відзначають, що дослідження не передбачає можливих витрат, які, імовірно, складуть десятки мільйонів доларів. Однак ця вартість окупиться за рахунок запобігання тисяч випадків цирозу, печінкової недостатності та раку печінки.