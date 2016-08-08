В Австралії винайдено новий метод ранньої діагностики хвороб нирок

Серед всіх людей в Австралії, які страждають хворобами нирок, близько третини помирають від гострої ниркової недостатності, основною причиною якої є саме сепсис, пише Медпортал. Багатьох пацієнтів встигають довезти до лікарні, але не встигають вилікувати, так як існуючі методи діагностики не давали можливості лікарям помітити захворювання на ранній стадії для своєчасного втручання. Нова техніка може виправити ситуацію.

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Вчений помітив, що в міру розвитку запалення все більша кількість крові направляється до нирки, проте всередину органу, навпаки, її потрапляє менше. Нестача кисню веде до того, що клітини перестають функціонувати нормально, і нирка в результаті відмовляє. Югіш Ланкадева припустив, що, оскільки сеча виробляється в нирках, то вміст у ній кисню може служити маркером цього ж показника самих нирок. Він перевірив свою гіпотезу за допомогою катетера і виявив, що кореляція дійсно є. Таким чином, вимірювання рівня кисню в сечі відображало стан органу.

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Новий метод діагностики здатний в реальному часі показувати, які пацієнти з зони ризику — ті, у кого в будь-який момент може розвинутися ниркова недостатність — у найбільшій небезпеці. Регулярна здача аналізу сечі дозволить передбачити настання гострої фази захворювання, вчасно почати профілактику і, можливо, повністю запобігти відмові нирок.

У серпні 2016 року дослідник і його колеги планують протестувати нову техніку у відділенні інтенсивної терапії лікарні Остін (Austin Hospital) в Австралії, проте вже відомо, що метод добре виявив себе у хворих після операції на серці (в цьому випадку також значний ризик розвитку ниркової недостатності).