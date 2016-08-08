У Пакистані внаслідок вибуху біля лікарні загинули десятки людей
11:32, 08 серпня 2016Зарубіжні новини
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У місті Кветта пакистанської провінції Белуджистан внаслідок вибуху біля лікарні загинуло щонайменше 30 людей та ще десятки людей зазнали поранень.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters з посиланням на поліцію.
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За даними очевидців, вибух стався в той час, коли понад 50 людей, супроводжуючи тіло відомого юриста Білала Анвара Касі, застреленого раніше у понеділок, заходили в урядову лікарню. Серед людей було багато журналістів та юристів.
Причина атаки поки що невідома. Жодна група не взяла на себе відповідальність за вибух.
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