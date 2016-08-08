У Пакистані внаслідок вибуху біля лікарні загинули десятки людей

Про це повідомляє Reuters з посиланням на поліцію.

Читайте такожВперше в навколишньому середовищі Пакистану не виявлено поліовірус

За даними очевидців, вибух стався в той час, коли понад 50 людей, супроводжуючи тіло відомого юриста Білала Анвара Касі, застреленого раніше у понеділок, заходили в урядову лікарню. Серед людей було багато журналістів та юристів.

Причина атаки поки що невідома. Жодна група не взяла на себе відповідальність за вибух.