Нічний сон для жінок важливіший, ніж для чоловіків - дослідження

До такого висновку прийшли фахівці з Інституту Макса Планка, проаналізувавши дані 160 дорослих добровольців, розповідає Мeddaily.ru з посиланням на The Times of India.

Дослідники стежили за активністю мозку учасників у процесі сну. Вони спостерігали за сонними веретенами, які з'являються на ЕЕГ, коли людина спить. Також добровольці виконали тести, призначені для оцінки розумових здібностей. Вчені помітили у жінок у фазі глибокого сну без сновидінь сонні веретена, пов'язані з високим IQ.

Читайте такожЗелене світло присипляє, а синє - заважає заснутиУ чоловіків у фазі глибокого сну подібного не спостерігалося. Однак таку активність фахівці зареєстрували у них під час дрімоти. Дослідники відзначають: судячи по всьому, зв'язок між сном і розумовими здібностями складніший, ніж здається.