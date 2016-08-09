Перегляд відео про природу істотно знижує рівень агресії - психологи

Доповідь за результатами дослідження було представлено на щорічній конференції Американської психологічної асоціації, пише Popular Science.

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План експерименту схвалив начальник в'язниці «Снэйк-Рівер» (штат Орегон) Марк Нут. Експерти зібрали медіатеку з 38 фільмів про природу — з видами морів, лісів, річок, космосу, неба і хмар. Потім в одному з дворів поставили проектор, а ув'язненим запропонували дивитися фільми під час прогулянки.

Для експерименту обрали блок E, де розташований особливий корпус (Intensive Management Unit) — там сидять найбільш небезпечні ув'язнені, а також засуджені до смертної кари. Половина з них мали можливість дивитися відеоролики про природу, інша половина — ні. Через рік психологи порівняли поведінку і провели психологічне тестування двох груп ув'язнених.

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Виявилося, що перегляд фільмів суттєво знизив рівень агресивності, дратівливості, нервозності. Крім того, серед тих, що отримали доступ до «картинок природи» кількість інцидентів із застосуванням насильства знизилася на 26 відсотків.

Психологи підкреслюють, що поміщені у в'язницю люди страждають від дефіциту контакту з природою (термін Річарда Лоува), і навіть невеликі дози образів природного світу здатні поліпшити психічне здоров'я і знизити рівень гормонів стресу.