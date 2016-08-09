Ожиріння впливає на процеси старіння мозку - дослідження

Вчені з Кембріджського університету вивчили вплив ожиріння на зміни структури мозку з плином часу у 473 індивідуумів у віці від 20 до 87 років, пише Здоров'я.

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Всі піддослідні були умовно розділені на 2 категорії: струнких і з надлишковою масою тіла. У результаті порівняння даних цих двох груп було виявлено разючі відмінності у віковій динаміці обсягу білої речовини: у огрядних людей він зменшувався набагато швидше, ніж у їхніх худих однолітків. Причому виявлений ефект давав про себе знати в основному з настанням середнього віку. Так, обсяги мозку у 50-річних «пампушок» і 60-річних «худишок» у середньому практично не відрізнялися.

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Тобто різниця у старінні становила 10 років. Разом з тим, стандартні оцінки IQ не виявили зв'язку між надлишковою вагою і рівнем когнітивних здібностей.