Вчені довели ефективність гідроксицитрату при терапії ниркових хвороб

Про своє відкриття вчені розповіли у статті, опублікованій в журналі Nature.

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Хіміки виявили, що сполука гідроксицитрат є ефективним інгібітором росту кристалів оксалату кальцію і при певних умовах здатна розчинити їх. Зазвичай людям, схильним до сечокам'яної хвороби, рекомендують вживати цитрат у формі біодобавки, однак у деяких пацієнтів виникають серйозні побічні ефекти. Дослідники з допомогою атомно-силової мікроскопії вивчили взаємодію між кристалами як цитрату, так і гидроксицитрата і оксалату кальцію.

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Вчені вдалися до теорії функціоналу густини — методом розрахунку електронної структури систем, що складаються з багатьох частинок. З його допомогою вони визначили, як гідроксицитрат впливає на кальцій. Виявилося, що він формує сильну зв'язок з кристалічними поверхнями, викликаючи вивільнення атомів кальцію і призводить до розчинення кристала.

Дослідники провели експерименти на семи пацієнтів, які приймали біодобавки протягом трьох днів. Результати показали, що гідроксицитрат легко виводиться з сечею, що є умовою дієвої роботи препарату. Однак хіміки підкреслюють, що для створення повноцінного лікарського комплексу необхідні додаткові випробування на безпеку, необхідне дозування і ефективність.