Штучний інтелект діагностував у жінки рідкісну форму лейкемії

Випадок трапився у Токійському університеті медичних наук. Лікарі прописали курс терапії для пацієнтки, однак він не дав результату. Тоді медики звернулися за допомогою до IBM Watson, щоб спробувати знайти більш ефективне рішення, пише hromadske.ua з посиалнням на Silicon Angle.

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Штучний інтелект визначив, що жінка насправді страждає від іншої форми лейкемії, а не від тієї, від якої її лікували лікарі. IBM Watson поставив діагноз з урахуванням генетичних даних пацієнтки та історії її хвороби. Ці параметри комп'ютер порівняв з інформацією про 20 млн інших історій хвороби у своїй базі. Він діагностував іншу форму лейкемії і, відповідно, запропонував інше лікування.

IBM Watson надійшов в комерційну експлуатацію у 2013 році, в якості альтернативи лікарям-діагностам. Перед цим штучний інтелект вивчив близько 605 тисяч медичних документів та 25 тисяч історій хвороби.