Учені встановили: щоб шлюб був щасливим, потрібно добре висипатися

Американські вчені з Університету Флориди вважають: міцний нічний сон - запорука міцного шлюбу. Як показали дослідження, якщо подружжя добре виспалося, наступного дня рівень задоволення шлюбом був високим, пише meddaily.ru з посиланням на CTV News.

Сон важливий для здатності переводити увагу з неприємних речей (частина процесу саморегуляції). І це корисний навик, коли один партнер оцінює іншого. Але саморегуляція потребує витрат енергії, яку, якраз, можна заповнити під час сну. До того ж, згідно зі статистикою, до третини партнерів, які живуть разом, кажуть, що проблеми зі сном накладають негативний відбиток на стосунки в парі.

Вчені дослідили всі ці аспекти на прикладі 68 пар молодят. Дослідження тривало протягом семи днів. Пари фіксували кількість годин сну. Також проводилася оцінка загального рівня задоволеності стосунками, оцінка якості стосунків у декількох сферах (домашні справи, обсяг часу, проведеного разом, те, як пари вирішували конфлікти).

Читайте такожШлюб зміцнює здоров'я - дослідженняВиводилася оцінка від 1 (незадоволені стосунками зовсім) до 7 (дуже задоволені). Виявилося, в ті дні, коли пари довше спали, бал був вищим. Притому, чоловікам було простіше зберегти задоволення шлюбом, коли вони висипалися.