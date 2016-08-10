Медики США назвали ефективний засіб підтримки тонусу м'язів

Медики з Пенсільванського університету (США) назвали ефективний засіб профілактики м'язової дистрофії та підвищення рівня фізичної витривалості здорових людей. Дослідження опубліковане в журналі Cell Metabolism.

Учені перевірили, чи допомагає впоратися зі зношуваністю м'язів кофермент NAD. Він бере участь у засвоєнні жирів і вуглеводів, але його синтез через пошкодження ДНК з віком сповільнюється. У своїй роботі вчені перевірили вплив на скелетні м'язи мишей прекурсора NAD.

Виявилося, що у молодих мишей зниження внутрішньом'язового NAD на 85 відсотків порівняно з фізіологічною нормою майже не супроводжувалося спадом фізичної активності. У віці 3-7 місяців це призводило до захворювання, що нагадує м'язову дистрофію Дюшенна.

Читайте такожБіг сприяє зміцненню кістокУсунути патологію вчені спробували за допомогою препарату на основі нікотинаміду рибозиду — однією з форм вітаміну B3, яка виступає як дієтичний попередник NAD. Нікотинаміду вдалося активізувати енергетичний обмін у мітохондріях, пов'язаний з NAD, уповільнити природне старіння м'язових тканин і зберегти базову фізичну активність мишей з м'язовою дистрофією.

У своїй роботі вчені вперше довели ефективність NAD і препаратів на основі його прекурсорів для профілактики м'язової деградації. Ці сполуки в даний час популярні серед людей, які займаються фізичною культурою і спортом.