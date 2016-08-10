У Техасі зафіксовано перший випадок смерті від вірусу Зіка

В американському штаті Техас померла новонароджена дитина, що з'явилася на світ з мікроцефалією – вродженою патологією, викликаною вірусом Зіка. Це перший подібний випадок в штаті.

Немовля заразилося в утробі матері, коли жінка подорожувала по Латинській Америці, повідомляє Newsru.co.il з посиланням на BBC.

Всього в Техасі зафіксовано 97 випадків зараження вірусом Зіка, у тому числі двоє дітей з мікроцефалією. Всі випадки пов'язані з поїздками за кордон в райони з активною трансмісією вірусу, відзначає NEWSru.com.

У Техасі не було повідомлень про випадки зараження від комарів. При цьому в штаті Флорида, за останніми даними, кількість заражених вірусом Зіка від комарів досягла 21 людини.

Читайте такожУ США відзначені перші випадки захворювання вірусом Зіка від комариних укусівВірус, що призводить до народження дітей з мікроцефалією, переносять комарі роду Aedes. Дослідники також підозрюють, що вірус передається статевим шляхом. Вакцина від вірусу поки що не розроблена. Засобом профілактики служить знищення комарів-переносників захворювання.

Жінкам, котрі побували у районах поширення вірусу, не рекомендується вагітніти протягом 8 тижнів.

Читайте такожУ США стартували клінічні дослідження вакцини проти вірусу ЗікаЯк раніше повідомляв УНІАН, Національний інститут алергії та інфекційних захворювань США (NІAІ) приступив до проведення клінічних випробувань вакцини проти вірусу Зіка. У клінічних дослідженнях візьмуть участь 80 волонтерів у віці 18-35 років.