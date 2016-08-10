Учені довели, що норми фізичних навантажень ВООЗ занижені в 5-7 разів

Медики зі США та Австралії довели, що рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо мінімальних фізичних навантажень, необхідних для зменшення ризику розвитку п'яти основних груп хронічних захворювань, неправильні. Присвячене цьому дослідження опубліковане в журналі BMJ, пише The Guardian.

Читайте такожНадмірна вага пов'язана з розвитком пухлин - дослідженняВчені показали, що мінімальний рівень фізичних навантажень, необхідних для запобігання розвитку інсульту, цукрового діабету, серцево-судинних захворювань, а також раку молочної залози та кишечника, повинен бути в п'ять-сім разів вищим рекомендованого ВООЗ.

Виявилося, що він дорівнює трьом-чотирьом тисячам MET-хвилин на тиждень. Цього показника людина може досягти, виконуючи щоденні рутинні дії (10 хвилин підйому по сходах, прибирання за допомогою пилососа протягом 15 хвилин, 20 хвилин занять садівництвом, біг протягом 20 хвилин і 25 хвилин їзди на велосипеді).

У своєму дослідженні автори провели метааналіз робіт, опублікованих в період з 1980 по 2016 рік. Рекомендовані ВООЗ норми фізичної активності, як засвідчили медики, корелювали з незначним поліпшенням стану здоров'я. Між тим, підвищення щотижневих навантажень з трьох до 3,6 тисячі MET-хвилин пов'язане зі зниженням ризику виникнення хронічних захворювань на 19 відсотків.

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Рекомендовані ВООЗ норми мінімальної фізичної активності, необхідні для запобігання розвитку п'яти захворювань, становлять 600 MET-хвилин. Це відповідає швидкій ходьбі протягом 150 хвилин або бігу протягом 75 хвилин. Параметр MET (Metabolic Equivalent of Task, метаболічний еквівалент) характеризує відношення рівня метаболізму людини під час фізичної активності до рівня її метаболізму в стані спокою. Відомо, що у порівнянні з людиною в стані спокою помірно активна людина спалює в три-шість разів більше калорій (три-шість), а високо активна особа — більш як у шість разів.

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