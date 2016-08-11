У Туреччині стався вибух біля лікарні: щонайменше 50 поранених
09:06, 11 серпня 2016Зарубіжні новини
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У південно-східній турецькій провінції Мардін стався вибух поблизу будівлі лікарні.
REUTERS
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Daily Sabah.
Як пише видання, ціллю терористів був поліцейський автомобіль, що стояв навпроти медичного закладу.
Як наслідок, було поранено принаймні 50 цивільних мешканців.
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Наразі турецька поліція проводить операцію з розшуку терористів. Жодна організація поки не взяла на себе відповідальність за вибух.
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