У Туреччині стався вибух біля лікарні: щонайменше 50 поранених

09:06, 11 серпня 2016
Зарубіжні новини
163

У південно-східній турецькій провінції Мардін стався вибух поблизу будівлі лікарні.

REUTERS

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Daily Sabah.

Як пише видання, ціллю терористів був поліцейський автомобіль, що стояв навпроти медичного закладу.

Як наслідок, було поранено принаймні 50 цивільних мешканців.

Читайте такожТеракт у Пакистані: кількість загиблих зросла до 70, понад сотня поранених

Наразі турецька поліція проводить операцію з розшуку терористів. Жодна організація поки не взяла на себе відповідальність за вибух.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter