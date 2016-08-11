Італійські парламентарії виступають за покарання батьків, які тримають своїх дітей на веганській дієті

Як повідомляє REUTERS, депутат нижньої палати італійського парламенту від консервативної партії "Вперед, Італія" Ельвіра Савіно, внесла на розгляд законопроект про позбавлення волі строком до 4 років батьків, які "посадили" свою дитину на веганську дієту.

Депутат підкреслює, що вона нічого не має проти дорослих, які свідомо роблять свій вибір, але вважає абсурдним нав'язувати свої погляди дітям – "з релігійним фанатизмом і не проконсультувавшись з медиками".

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У законопроекті йдеться, що батьки повинні нести відповідальність за примус дітей до дієти, яка позбавляє їх необхідних для нормального розвитку компонентів.

Цей законопроект пропонує карати позбавленням волі строком на один рік батьків, які нав'язують дітям веганську дієту, чотирма 4 роками тюрми тих, чиї нащадки мають хронічні захворювання і до семи років тих, чиї діти померли через таке харчування.

Дані вимоги ставляться до тих, хто має дітей у віці до 16 років. Термін позбавлення волі збільшується на один рік у тому разі, якщо дитині менше трьох років.

39-річна Ельвіра Савіно, мати семирічного сина, який "їсть м'ясо в невеликих кількостях", стверджує, ініцією розгляд законопроекту через низку шокуючих випадків, що сталися в Італії.

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Так, в минулому місяці в одну з міланських лікарень був доставлений однорічний хлопчик, який важив як тримісячна дитина. До цього стану його довела веганська дієта.

У 2015 році італійський суд зажадав від розлученої жінки припинити веганську дієту для 12-річного сина – після того, як батько подав позов, де стверджував, що дитина перестала рости. Даний проект вже в цьому році буде розглянуто парламентським комітетом, який вирішить питання про те, чи слід його виносити на обговорення депутатів.