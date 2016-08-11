Вчені заявляють про успішне застосування клітинної терапії для пацієнтів з ревматоїдним артритом

Компанія Mesoblast повідомила про успішні результати експериментального лікування стовбуровими клітинами ревматоїдного артриту. Вчені стверджують, що клітинна терапія призвела до значного покращення симптомів і активності захворювання у пацієнтів, яким вже не допомагали широко відомі лікарські засоби. Згідно з даними КД II фази, експериментальний препарат MPC-300-IV добре переноситься пацієнтами і не викликає серйозних небажаних ефектів, повідомляє REUTERS.

У 12-тижневих клінічних дослідженнях лікарського препарату, створеного на основі мезенхімальних стовбурових клітин, брали участь 48 пацієнтів.

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Після введення 2 млн клітин на 1 кг маси тіла, стан 55% пацієнтів покращився на 20% (досягнення показника ACR20). У плацебо групі поліпшення стану було відзначено у 33% пацієнтів. Відповідь ACR70 була досягнута у 36% пацієнтів після однієї ін'єкції клітинного препарату. У плацебо-групі у одного учасника не було зафіксовано поліпшення стану на 70%.

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За словами авторів КД, експериментальний препарат також сприяв поліпшенню функціонального статусу пацієнта.

Ревматоїдний артрит є хронічним, досить болісним аутоімунним захворюванням, яке вражає близько 1% населення в світі. Воно викликає запалення і руйнування потенційно декількох суглобів.