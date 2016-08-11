Любителі кішок схильні до самотності - дослідження

Фахівці встановили: самотніми були 30% користувачів, яким подобалися кішки, і лише 24% любителів собак / allpapermania.eu

Дослідники соціальної мережі Facebook вивчили профілі 160000 користувачів із США. Фахівців цікавило, як часто люди ділилися фотографіями кішок і собак. Дослідження показало: у тих, кому подобалися собаки, в середньому було на 26 друзів більше, ніж у любителів кішок, пише Меддэйлі з посиланням на The Hindustan Times.

Користувачі, яким подобалися кішки, частіше страждали від смутку і самотності. При цьому їх частіше запрошували на різні заходи. Крім того, дослідники з'ясували, що любителі кішок частіше дружили з користувачами, яким теж подобалися кішки, а любителі собак - з тими, кому подобалися собаки.

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У середньому любителі кішок в 2,2 рази частіше додавали в друзі любителів кішок і в 1,8 частіше - любителів собак порівняно з загальною популяцією. Любителі собак в 1,8 рази частіше дружили з любителями собак і в 1,6 рази частіше - з любителями кішок. Також фахівці встановили: самотніми були 30% користувачів, яким подобалися кішки, і лише 24% любителів собак.

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Ще, судячи з усього, любителі кішок часто проводили час удома. Їм подобалися різні книги, фільми і телепередачі, особливо таких жанрів, як фентезі і наукова фантастика. А любителі собак воліли любовні романи. Загалом користувачі, яким подобалися кішки, частіше ділилися на Facebook своїми почуттями. Але любителі собак частіше висловлювали у соцмережі хвилювання або гордість.