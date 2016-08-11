Неправильне зберігання продуктів в спеку загрожує харчовими отруєннями - медики

Вони розповіли, які продукти не можна зберігати в холодильнику, пише Меддэйли.

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По-перше, це хліб. Він швидше засихає і псується в холодильнику, пише The Daily Mail. Краще зберігати його в сухому добре вентильованому місці.

Цибулю необхідно зберігати таким чином, щоб вона не проросла і не згнила. Більш того, цибульний запах здатний поширюватися на інші продукти в холодильнику. Аналогічна ситуація з часником. А ось авокадо слід зберігати у відкритих темних пакетах, якщо не хочете, щоб авокадо швидко згнило. Але якщо потрібно, щоб авокадо дозріло, помістіть його у відкриту миску поруч з бананами.

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Томати втрачають смак в холодильнику. Тому їм показана кімнатна температура. Торти, на відміну від тих, що містять багато крему з вершками, можуть зберігатися поза холодильника. Достатньо використати герметичний контейнер. Диня, якщо вона ще не розрізана, повинна зберігатися поза холодильника. Однак розрізану диню варто накрити плівкою і прибрати в холодильник. В іншому випадку, в ній почнуть розмножуватися бактерії.