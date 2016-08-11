Вчені з'ясували, що читання книг подовжує життя

Вчені з'ясували, що читання книг (на відміну від читання періодичних видань) істотно подовжує життя. Дослідження на цю тему представлено в журналі Social Science & Medicine, а коротко про нього повідомляє The Guardian.

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У дослідженні взяло участь 3635 осіб у віці від 50 років і старше. Їх розбили на три групи: тих, хто читає три з половиною години в тиждень (і більше), тих, хто приділяє читанню книг менше трьох годин, і тих, хто зовсім не читає. Як показали результати спостережень за 12 років, смертність серед книголюбів була на шість відсотків нижче, ніж серед байдужих до книг. Крім того, з'ясувалося, що любителі книг в середньому жили на 23 місяці довше.

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Вчені підкреслюють, що сприяє довголіттю читання саме книг, а не періодики. Цей ефект пов'язаний з тим, що книги, на відміну від газет і журналів, забезпечують «глибоке занурення» в новий матеріал. Такого роду практика тренує розум, розширює словниковий запас, підвищує концентрацію, сприяє вмінню співпереживати.

Респонденти вказали, які саме книги вони читали. Вчені вважають, що це була головним чином художня література. Надалі планується з'ясувати, чи дає читання на електронних носіях і прослуховування аудіокниг аналогічний ефект.