Вчені виявили, що фталати можуть зумовлювати безпліддя

Вчені з Університету Торонто з'ясували, як в озера і річки потрапляють небезпечні хімікати, що негативно впливають на гормони людини. Про відкриття повідомляється в журналі Environmental Science & Technology, пише The Telegraph.

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Сучасні очисні фільтри відбирають не більш як 20 відсотків цих речовин, а решта 80 відсотків доходять до річок і озер. Таким чином, продовжується забруднення навколишнього середовища, незважаючи на спеціально встановлені на фабриках і заводах жорсткі фільтри.

Фталати (солі та ефіри фталевої кислоти) повсюдно застосовуються в хімічній промисловості — при виготовленні духів, дезодорантів, репелентів, пластикової тари і так далі. Виявилося, що натуральні тканини притягують майже вдвічі більше цих речовин, ніж синтетичні.

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