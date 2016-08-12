Один до мільйона: жінка з діагнозом "безпліддя" зачала трійню природним шляхом

У 24 роки Донні Картер (Donna Carter) повідомили, що навряд чи коли-небудь у неї вийде зачати самостійно — і дівчина розлучилася з мрією про дітей. Її шанси оцінювалися як один до мільйона, не більше, але вона все ж виграла щасливий квиток. Точніше — три квитки, яких звуть Адам, Майлс і Деміен (Adam, Miles і Damian). Трійнята з'явилися на світ 7 тижнів тому, повідомляє Медпортал.

10 років тому міс Картер поставили діагноз «синдром полікістозу яєчників». Один із симптомів цього захворювання — безпліддя, і в разі Донни ймовірність того, що вона зможе зачати природним чином, без використання репродуктивних технологій, зводилася до нуля. Останні 4 роки вона жила в Єгипті зі своїм бойфрендом Махмудом (Mahmood), який працював поліцейським. Через деякий час дівчина повернулася до Великобританії, щоб знайти нове місце роботи. Вже в рідній країні вона виявила, що вагітна.

Читайте такожДепресія заважає жінкам завагітніти - дослідженняНа терміні 5 тижнів їй повідомили, що у неї буде трійня. Медики прокоментували, що вона виграла у цій лотереї. Майбутню маму прикріпили до Королівського медичного центру (queen's Medical Centre) в Ноттінгемі, і кожні два тижні вона їздила туди на обстеження. У 32 тижні вагітності Донна відчула себе погано, і фахівці госпіталізували її з пре-еклампсією — цей небезпечний для матері і дитини стан пов'язаний з високим кров'яним тиском у другій половині вагітності. Через стан здоров'я міс Картер лікарі прийняли рішення зробити їй кесарів розтин.

При народженні однояйцеві близнюки важили 2220, 2170 і 2040 грамів. Молода мама, як вона сама розповідає, спочатку навіть не зрозуміла, що сталося, тому що і до, і після операції її живіт був величезним. Вона прийшла до тями в палаті інтенсивної терапії і попросила чашку чаю, а потім їй показали фотографію її новонароджених дітей. За її словами, вона ридала від щастя. Адам, Майлс і Деміен провели всього одну добу в неонатальному відділенні, всі троє почували себе добре.

Малюкам вже майже 2 місяці. Кожен з хлопчиків важить більше 3 кілограмів, і всі вони давно вдома разом з мамою. Донна Картер, якій зараз 34 роки, каже, що вона абсолютно щаслива.