Вченим вдалося пригнітити процес розмноження вірусу імунодефіциту людини

Ці мікроскопічні пори використовуються вірусом для будови інфекційної ДНК. Результати дослідження біологи представили в статті, опублікованій в журналі Nature.

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ВІЛ-інфекція належить до ретровірусів. Для того, щоб інфікувати клітину, він повинен перетворити РНК, з якої складається його геном, в ДНК. Проте вчені не знали, яким чином вірус отримує необхідні для цього нуклеотиди — будівельні блоки генетичного матеріалу. Також було незрозуміло, як ВІЛ-інфекції вдається захистити свою ДНК від розпізнавання захисними системами клітини.

Дослідники вивчили молекулярну структуру капсида — зовнішньої оболонки вірусу, що складається з білків. Крім того, вірусологи створили мутантні версії ВІЛ, щоб зрозуміти, як зміни в капсиді впливають на його здатність до зараження. Виявилося, що в оболонці є спеціальні пори, форма яких нагадує діафрагми. Через них всередину потрапляють нуклеотиди, водночас як інші молекули, в тому числі ті, що відповідають за розпізнавання чужорідної ДНК, залишаються зовні. Коли вчені заблокували пори гексакарбоксибензола, вірус втратив здатність до самокопювання.

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Автори статті підкреслили, що випробуваний ними інгібітор не може проникнути в клітину через плазматичну мембрану. Однак вони сподіваються, що в майбутньому вдасться вирішити цю проблему і створити ефективні ліки проти ВІЛ-інфекції. Вірус у такому разі не зможе розмножуватися і пригнічувати активність імунної системи, що допоможе запобігти розвиток СНІДу у заражених.