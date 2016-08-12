У Китаї розпочато проект щодо збору генетичної інформації новонароджених дітей

У Китаї, за ініціативи Генетично-консультативної ради та дитячої лікарні при університеті Фудань у Шанхаї, розпочато проект щодо збору генетичної інформації новонароджених немовлят, повідомляє Xinhua.

Науковці планують зібрати за 5 років понад сто тисяч зразків ДНК новонароджених дітей.

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Китайські науковці, на основі зібраних даних, розроблять генетичну стандартну процедуру тестування спадкових захворювань, що дозволить поліпшити ідентифікацію та лікування спадкових захворювань.

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Президент лікарні Хуан Гоїн наголосив, що раннє виявлення генетичних хвороб може допомогти лікарям розробити більш ефективні стратегії лікування і поліпшити якість життя пацієнтів.

Також база даних геному ембріона допоможе науковцям у дослідженнях розвитку ембріонів та діагностуванні вроджених вад.

У Китаї щороку народжується з вродженими вадами близько 900 тисяч дітей.