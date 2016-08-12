Інфекції впливають на розвиток депресії та суїцидального настрою - дослідження

У Данії провели дослідження серед 7 мільйонів осіб з'ясували, що у пацієнтів, які лікувалися в лікарнях, шанс померти від суїциду вище на 42%, ніж у тих, у кого не було такого досвіду. При цьому найбільше ризикували хворі з ВІЛ та інфекційні гепатити — приблизно у 2 рази більше, ніж інші пацієнти.

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Незважаючи на те, що прямого причинно-наслідкового зв'язку наукова група не знайшла, автори дослідження при підтримці деяких експертів припускають, що така різниця обумовлена не тільки психологічним станом через важку хворобу. Можливо, інфекції можуть впливати на суїцидальні настрої напряму — провокуючи запалення в області головного мозку. Лєна Брундін (Lena Brundin) з Дослідницького інституту Ван Андел (Van Andel Research Institute) пояснила, що, за інформацією вчених, запалення може стати причиною депресії. Це підтверджують дослідження і на тваринах, і на людях, наприклад, при застосуванні інтерферону, дія якого пов'язана з активацією запального процесу для отримання імунної відповіді організму, ймовірність настання депресії становить 45%.

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Нове дослідження, за словами Брундін, важливо через свою глобальність. Тепер те, що ризик суїциду і розвитку депресії може бути викликаний запаленням, підтверджено на великій вибірці. Дані по всіх 7 мільйонам учасників дослідження були записані в Національному регістрі. Інформація збиралася з 1980 по 2011 рік, за цей період 800 тисяч осіб (близько 11%) були госпіталізовані з інфекційними захворюваннями легенів, крові, шкіри, травної системи, а також гепатит і ВІЛ. За 32 роки померло 32700 осіб, чверть з них входила в зазначені вище 800 тисяч. Аналізуючи дані далі, дослідники виявили, що чим частіше людина потрапляла до лікарні з інфекцією, тим більше була ймовірність суїциду, єдиним винятком були інфекційні захворювання при вагітності.

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Хелен Лунд-Соренсен (Helene Lund-Sorensen) з Копенгагенського центру психологічного здоров'я (Mental Health Center Copenhagen) заявила, що може існувати безліч механізмів, які з'єднують інфекцію і ризик суїциду, і навіть при врахуванні інших факторів (була у учасника депресія раніше, який його дохід і так далі) статистичний зв'язок між першою і другою явно простежувалася. Лунд-Соренсен також підтримала гіпотезу про біологічні причини психічних розладів. Вона додала, що дослідники планують вивчити зв'язок між менш небезпечними інфекційними хворобами і ризиком розвитку депресії або суїцидальних настроїв.

Якщо існування причинно-наслідкових зв'язків буде доведено, то з'явиться можливість працювати з депресією і суїцидом набагато раніше, так як буде виявлена одна з груп ризику. Поки, на думку вчених, близько 10% всіх самогубств обумовлені саме інфекційними захворюваннями.