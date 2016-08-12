Вчені виявили у вірусі Зіка два типи білків, що зумовлюють мікроцефалію

Науковці переконані, що це новий крок у запобіганні народженню немовлят з мікроцефалією у матерів, інфікованих вірусом Зіка, пише news.xinhuanet.com з посиланням на публікацію у журналі Cell Stem Cell.

"Наше дослідження вперше виявило причинно-наслідковий зв'язок між білками у вірусі та розвитком мікроцефалії. Це допоможе у профілактиці і лікуванні мікроцефалії", - зазначив один з дослідників, доцент Університету Південної Каліфорнії Чжень Чжао.

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Вірус Зіка містить 10 білків, але тільки два - NS4A і NS4B, можуть перешкоджати нормальному розвитку мозку плода. Результати дослідження базуються на вивченні трьох штамів Зіка, які вразили ембріональні нервові стовбурові клітини у другому триместрі вагітності.

"Важливо пам'ятати, що не кожна вагітна жінка, яка інфікована вірусом Зіка, народжує дитину з мікроцефалією, - сказав Чжао. - Ми намагаємося розробити ліки для групи ризику."