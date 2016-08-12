У Нігерії вперше з 2014 року зареєстровано випадки дикого поліомієліту

Як повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) в північному штаті Борно (Нігерія) вперше з 2014 року зареєстровані випадки дикого поліомієліту у двох дітей.

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Уряд Нігерії разом з ВООЗ та іншими організаціями, що працюють у рамках Ініціативи по елімінації поліомієліту, мають намір вжити термінових заходів по недопущенню розповсюдження захворювань. Зокрема, буде проведена масштабна імунізація та посилений контроль.

Нігерія була виключена з переліку країн, ендемічних щодо поліомієліту в 2015 році. За офіційними даними, з 24 липня 2014 року в Нігерії не було зареєстровано жодного випадку інфікування поліомієлітом. Якщо протягом трьох років не було виявлено нових випадків зараження, ВООЗ змогла б сертифікувати Нігерію як вільну від поліомієліту.

Генетичне секвенування вірусів показало, що нові випадки тісно пов'язані з диким поліовірусом штаму, виявленому в Борно в 2011 році. Експерти підкреслюють, що випадки поліо в цих районах були прогнозованими - там досить низький рівень охоплення дітей вакцинацією. Це стосується також й інших районів Борно, а також сусідніх з Нігерією країн.