Учені США назвали шлюб порятунком від алкоголізму

Учені з Університету Вірджинії в США з'ясували, що самотні люди частіше і у більших кількостях вживають алкоголь, ніж ті, хто перебуває у шлюбі. Психологи представили результати роботи в статті, опублікованій в Journal of Family Psychology.

Дослідники вивчили поведінку 2425 одностатевих пар гомозиготних близнюків, з них 1618 пар були сестрами, а 807 — братами. Так як близнята розвиваються з однієї зиготи (заплідненої яйцеклітини), вони мають однаковий набір генів.

Учасники заповнили анкети, в яких вони вказували свій сімейний стан (одружені, розлучені, є вдівцами, неодружені або живуть разом з партнером), а також рівень вживання алкоголю. Психологи вивчили отримані дані і виявили, що одружені люди і співмешканці п'ють рідше за тих, хто розлучений або втратив дружину. Крім того, виявилося, що людина, яка не перебуває в офіційних стосунках, в середньому вживає більше алкоголю, ніж ті, хто має сім'ю, але менше за тих, у кого немає пари.

Читайте такожШлюб зміцнює здоров'я - дослідженняВчені також виявили ще одну цікаву закономірність. Люди в шлюбі рідше п'ють спиртні напої і в менших кількостях за раз, однак, коли стосунки закінчуються, частота вживання алкоголю залишається на низькому рівні, хоча його обсяг під час одноразового прийому знову збільшується.

Психологи вважають, що шлюб дійсно допомагає зменшити тягу до міцних напоїв. Можливою причиною дослідники називають те, що подружжя контролює поведінку одне одного.