Вчені: куріння - одна з причин найтяжчої форми інсульту

Результати роботи опубліковані в журналі Neurology.

Медики оцінили частоту інсультів за період в 15 років (1998-2012). Виявилося, що частота крововиливів перебуває у прямій залежності від кількості курців. Кількість людей, уражених інсультом, знизилася на 45 відсотків серед жінок старше 50 років і на 26 відсотків серед чоловіків того ж віку. При цьому кількість курців у віці 15-64 років в Фінляндії зменшилася на 30 відсотків.

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За словами вчених, результати не показують причинно-наслідковий взаємозв'язок, однак дуже ймовірно, що зусилля влади у боротьбі з курінням вплинули на показники частоти випадків субарахноїдального крововиливу.

Субарахноїдальним крововиливом називається скупчення вилитої крові в порожнину між павутинної і м'якої мозковими оболонками. Вона може розвинутися через розрив артеріальної аневризми або черепно-мозкової травми. Аневризма судин головного мозку є у 10 відсотків людей старше 70 років, однак у більшості випадків вона не розривається. При цьому дослідження показали, що куріння є одним з найбільш небезпечних чинників ризику крововиливу.