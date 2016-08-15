Дослідники з'ясували, що алергія впливає на роботу мозку

Дослідники з Університету Зальцбурга вивчили активність гіпокампу (найдавнішого відділу мозку, відповідального за формування нових спогадів) при дії на нього пилку, пише Здоров'я.

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Під час алергічної реакції у гризунів відзначали збільшення кількості нових нейронів в цій ділянці. Це змусило вчених замислитися про імовірний вплив алергії на пам'ять. Вони дійшли висновку, що збільшення нейрогенеза внаслідок алергічної реакції може вплинути на процес старіння мозку. Втім, не все так райдужно: разом з появою нових нейронів у гіпокампі пригнічувалося утворення мікроглії – імунних клітин мозку.

А тривале пригнічення імунних реакцій не може негативно не позначитися на стані організму.