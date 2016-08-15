Американський фізик пояснив виникнення раку при користуванні мобільним телефоном

Американський фізик Бернард Фельдман знайшов можливу причину виникнення раку у щурів, що піддавалися тривалому впливу випромінювання від мобільних телефонів. Дослідження опубліковане на сайті arXiv.org.

По Фельдману, у разі, якщо висновки експертів про шкоду мобільного випромінювання для щурів справедливі, експеримент може отримати наступне пояснення. Нейрони навколо головного мозку та серця щурів утворюють замкнуті електричні ланцюги, і, згідно із законом Фарадея, радіовипромінювання частотою 900 мегагерц породжує у них електричний струм тієї ж частоти.

У свою чергу, електричний струм призводить до локального нагрівання тканин і зміни балансу канцерогенних радикалів, тим самим підвищуючи ймовірність розвитку ракових захворювань.

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